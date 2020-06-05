Роскомнадзор заблокировал военную стратегию от лица армии Гитлера в Steam

Роскомнадзор заблокировал Strategic Mind: Blitzkrieg в Steam на территории России, сообщают разработчики из украинской студии Starni Games на своей странице в «Фейсбуке». По оценке Роскомнадзора, военная стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg имеет «явные признаки реабилитации нацизма», «формирует у участников лояльное отношение к нацизму и военным преступникам, умаляет подвиги советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и фактически направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны».
Разработчики считают эти обвинения совершенно необоснованными. Они утверждают, что «с самого начала говорили в описании игры, что она имеет альтернативные элементы истории и позволит игроку увидеть исход войны, если немецкая армия будет успешнее, чем это было исторически».
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