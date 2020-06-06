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Акционеры считают, что президент Activision Blizzard Бобби Котик получает слишком много

Акционеры считают, что президент Activision Blizzard Бобби Котик получает слишком много
Киберспорт 0

Акционеры считают, что Бобби Котик, как генеральный директор Activision Blizzard, получает слишком много бонусов. Он получил за последние четыре года более $ 96 млн премиальных.

Генеральный директор Activision Blizzard, вероятно, является самым высокооплачиваемым президентом в игровой индустрии. Акционеры отмечают, что в последнее время компания уволила более 800 человек, а её общий заработок снизился на 1/3. Некоторые сотрудники зарабатывают по $ 40 тыс. Проанализировав ситуацию, акционеры пришли к мнению, что тратить несколько миллионов на бонусы — накладно, и хотят установить новые критерии начисления премий.

За период «царствования» Бобби Котика Blizzard значительно выросла: стоимость компании поднялась с 10 миллионов долларов до 53 миллиардов. Никто его убирать не собирается. Вероятно, он просто будет получать меньше бонусов.

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