Акционеры считают, что президент Activision Blizzard Бобби Котик получает слишком много

Акционеры считают, что Бобби Котик, как генеральный директор Activision Blizzard, получает слишком много бонусов. Он получил за последние четыре года более $ 96 млн премиальных.

Генеральный директор Activision Blizzard, вероятно, является самым высокооплачиваемым президентом в игровой индустрии. Акционеры отмечают, что в последнее время компания уволила более 800 человек, а её общий заработок снизился на 1/3. Некоторые сотрудники зарабатывают по $ 40 тыс. Проанализировав ситуацию, акционеры пришли к мнению, что тратить несколько миллионов на бонусы — накладно, и хотят установить новые критерии начисления премий.

За период «царствования» Бобби Котика Blizzard значительно выросла: стоимость компании поднялась с 10 миллионов долларов до 53 миллиардов. Никто его убирать не собирается. Вероятно, он просто будет получать меньше бонусов.