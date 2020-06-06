Riot Games работает над переносом Valorant на консоли, но этого может не произойти

Продюсер Valorant Анна Донлон рассказала GameSpot, что разработчики из компании Riot Games изучают возможность перенести соревновательный шутер на консоли и занимаются созданием прототипов. Но релиз этого проекта пока находится под вопросом. Riot Games выпустит игру на консолях, если сможет передать те же «впечатления» от проекта, однако если придётся менять геймплей шутера, то, скорее всего, от консольных версий откажутся.

Студия стремится, чтобы на всех платформах игра ощущалась одинаково. Но разработчики не уверены, что Valorant получится запустить на приставках без изменений. В основе шутера лежит соревновательность, однако создатели беспокоятся, что на консолях игроки могут получить несправедливое преимущество.

Донлон также добавила, что если бы Riot Games хотела выпустить Valorant на консолях и ПК одновременно, то релиз пришлось бы отложить. Valorant вышел 2 июня только на компьютерах. Шутер доступен бесплатно.