Трансгендер считает, что в Cyberpunk 2077 не смогут полностью затронуть проблемы трансов

Журналист-трансгендер Стэйси Хэнли высказал своё мнение об игре Cyberpunk 2077. В частности, Хэнли не уверена, что разработчики не смогут в полной мере передать, что такое быть трансгендером.

«Учитывая настройку, большинство людей в игре, вероятно, будут карикатурными персонажами. Если им действительно удастся органично объединить не только идею трансгендеров в мире, но и затронуть более широкую концепцию трансгуманизма и разрушения гендерных ролей, это будет мастерским ходом. Но я не думаю, что у них получится это сделать в достаточной мере. Игра обладает огромным потенциалом для того, чтобы изменить мир к лучшему. Просто кажется, там слишком сильно напрялись, пытаясь решить много деликатных вопросов, и из-за этого похоже, обречены на неудачу», — приводит слова Хэнли VG247.

Ранее сообщалось, что презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США.