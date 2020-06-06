Трансгендер считает, что в Cyberpunk 2077 не смогут полностью затронуть проблемы трансов

Журналист-трансгендер Стэйси Хэнли высказал своё мнение об игре Cyberpunk 2077. В частности, Хэнли не уверена, что разработчики не смогут в полной мере передать, что такое быть трансгендером.
«Учитывая настройку, большинство людей в игре, вероятно, будут карикатурными персонажами. Если им действительно удастся органично объединить не только идею трансгендеров в мире, но и затронуть более широкую концепцию трансгуманизма и разрушения гендерных ролей, это будет мастерским ходом. Но я не думаю, что у них получится это сделать в достаточной мере. Игра обладает огромным потенциалом для того, чтобы изменить мир к лучшему. Просто кажется, там слишком сильно напрялись, пытаясь решить много деликатных вопросов, и из-за этого похоже, обречены на неудачу», — приводит слова Хэнли VG247.
Ранее сообщалось, что презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США.
- 6 июня 2020
-
02:12
-
00:43
-
00:17
- 5 июня 2020
-
21:33
-
15:32
-
12:00
-
00:53
- 4 июня 2020
-
23:44
-
23:20
-
22:44
-
22:25
-
22:01
-
20:36
-
18:01
-
17:33
-
15:39
-
13:40
-
11:40
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:52
-
21:12
-
17:55
-
17:44
-
16:44
-
15:43
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
12:39
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35
-
19:22
-
18:28
-
17:08
-
15:49