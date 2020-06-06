Датамайнеры обнаружили нового агента Valorant. Это будет первый робот в игре?

Датамайнеры обнаружили новые сведения о следующем агенте, который может попасть в Valorant. В файлах персонаж скрывается под кодовым названием KillJoy — это будет первый робот в игре.

Изображения с агентом подписаны на немецком языке, так что, возможно, персонаж будет родом из Германии. Файл, в котором нашли персонажа, был назван KJ Tease, то есть можно предположить, что файл предназначен для анонса героя. На графиках персонаж представлен в нескольких версиях. Вероятно, это его предварительные эскизы, созданные дизайнером игры.

Совершенно не известно, какими способностями будет обладать робот. Не известна и дата появления робота в игре. Вполне возможно, что он выйдет в конце этого года. В конце концов, между Рейз и Рейной прошло всего два месяца. Рейз мы увидели в день старта бета-версии, то есть 7 апреля, а релиз Рейны прошёл в день выхода игры, 2 июня.