EA отложила анонс FIFA 21 на неделю
Киберспорт / FIFA 0
Electronic Arts объявила, что их Play Live ивент перенесён. Это означает, что игрокам придётся подождать анонса FIFA 21.
Поклонники FIFA с нетерпением ждали любых новостей о следующей серии FIFA, и теперь им придётся ещё набраться терпения. Презентация EA должна была пройти 11 июня, но была отодвинула на неделю, до 18 июня. Перенос презентации связан с протестами в США.
Несмотря на то что дата релиза FIFA 21 пока не известна, можно провести сравнение с предыдущие частями. FIFA 20 вышла 27 сентября, FIFA 19 — 28 сентября, поэтому ожидаем, что FIFA 21 выйдет в конце сентября. Прошлогодняя бета-версия была запущена 9 августа и завершилась 22-го. Рассчитываем, что бета-версия FIFA 21 начнётся примерно в эти же сроки.
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