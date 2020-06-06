Керри Virtus.pro iLTW оскорбил Xcalibur после проигранного матча в Dota 2

Керри Virtus.pro Игорь iLTW Филатов во время рейтингового матча в Dota 2 оскорбил шведа Стива Xcalibur Йе в голосовом чате. Перед этим iLTW отказался продолжать игру из-за серии ошибок партнёров.
«Xcalibur, ты просто кусок дерьма. Завались, стример», — высказался Филатов, добавив к этому оскорбления матери Стива. Xcalibur ответил: «Ты действительно считаешь, что всё сказанное тобой очень умно и говорит о тебе как об образованном человеке?».
Excalibur вёл прямую трансляцию матча на Twitch, поэтому оскорбления iLTW стали общеизвестными. Virtus.pro в своём «твиттере» принесла извинения за его поведение. «Сегодня ночью сообщество Dota 2 стало свидетелем неприемлемого поведения со стороны нашего игрока Игоря iLTW Филатова. Мы хотим принести извинения Стиву Xcalibur Йе за оскорбления. Игрок будет оштрафован, и мы усилим меры для того, чтобы такое поведение не повторилось».
ILTW присоединился к Virtus.pro в апреле в качестве стендина. Вместе с российской командой он стал чемпионом ESL One Los Angeles 2020 для Европы и СНГ.
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