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Фестиваль поклонников Final Fantasy XIV в США отменили из-за коронавируса

Фестиваль поклонников Final Fantasy XIV в США отменили из-за коронавируса
Киберспорт / Другие игры 0

Ежегодный фестиваль поклонников игры Final Fantasy XIV, который должен был пройти в ноябре в Сан-Диего (США), отменён, а предстоящий патч 5.3 был снова отложен из-за продолжающейся вспышки COVID-19, сообщил директор Наоки Йошида на форуме игры.

Организаторы долго пытались адаптировать фестиваль к сложной эпидемиологической ситуации в США, но пришли к выводу, что не могут гарантировать полную безопасность гостям и участникам. При этом уже началась подготовка к фестивалю, который пройдёт в первой половине 2021 года. Аналогичные фестивали в Японии и Европе состоятся ближайшей зимой, как и было запланировано.

Выход обновления 5.3 был запланирован на 16 июня, но задержится как минимум на месяц. Дело в том, что из-за полного перехода на удалённую работу производительность команды снизилась на 10–15%.

Final Fantasy XIV — это многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix.

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