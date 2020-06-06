Фестиваль поклонников Final Fantasy XIV в США отменили из-за коронавируса

Ежегодный фестиваль поклонников игры Final Fantasy XIV, который должен был пройти в ноябре в Сан-Диего (США), отменён, а предстоящий патч 5.3 был снова отложен из-за продолжающейся вспышки COVID-19, сообщил директор Наоки Йошида на форуме игры.

Организаторы долго пытались адаптировать фестиваль к сложной эпидемиологической ситуации в США, но пришли к выводу, что не могут гарантировать полную безопасность гостям и участникам. При этом уже началась подготовка к фестивалю, который пройдёт в первой половине 2021 года. Аналогичные фестивали в Японии и Европе состоятся ближайшей зимой, как и было запланировано.

Выход обновления 5.3 был запланирован на 16 июня, но задержится как минимум на месяц. Дело в том, что из-за полного перехода на удалённую работу производительность команды снизилась на 10–15%.

Final Fantasy XIV — это многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix.