Отличный скин для пистолета Deagle из CS:GO, выполненный в 3D

Фанат Counter-Strike: Global Offensive под ником millenia3d создал скин для Deagle, собравший много положительных отзывов. Уникальность этого скина состоит в том, что он выполнен в 3D.
Фото: reddit
Техника выполнения скинов в 3D не слишком популярна в CS:GO — на такие работы уходит гораздо больше времени и сил, чем на создание обычных скинов. Но автора этого скина это не остановило.
Стоит отметить, что скин, который получил название Oberion, был выполнен с большим вниманием к мелким деталям. Он имеет хорошие шансы быть одобренным со стороны Valve. Судя по комментариям, этот Deagle быстро стал бы хитом, а цена на него не была бы низкой.
Фото: reddit
Стоит отдать свой голос на данный скин в мастерской Steam. Это увеличит его шансы на попадание в CS:GO. Перейти на страницу работы можно по этой ссылке.
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