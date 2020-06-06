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Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
Киберспорт 0

На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. По снимкам можно примерно судить о том, как будут выглядеть топовые GPU нового поколения серии Founder's Edition.

Из главных особенностей — вентиляторы с обеих сторон видеокарты. GeForce RTX 3080 имеет печатную плату неправильной формы с V-образным торцом. Такая конструкция позволила NVIDIA разместить вентилятор на тыльной стороне видеокарты, не увеличивая её толщину. Второй вентилятор расположен в привычном месте, над печатной платой. Разъём PCI Express располагается сверху, а не снизу. Отмечается, что это может быть как один из предварительных вариантов дизайна, так и инженерный образец, который не пойдёт в продажу.

Фото: Chiphell.com

Дата выхода GeForce RTX 3080 пока неизвестна. Однако, по слухам, выпуск новинки может состояться уже в сентябре 2020 года.

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