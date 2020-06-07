Новая модель Сидоровича из «Сталкера», ставшего волосатым мулатом, смутила фанатов игры

Российский 3D-моделлер JayK96, в конце апреля сделавший на основе первого скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2 трёхмерную сцену на движке Unreal Engine 4, решил заняться более простой работой и осовременил модель знаменитого торговца Сидоровича из первой части игры с помощью программы Blender. Сначала он работал с моделью из «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», но в итоге решил взять модель из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», поскольку там более качественные текстуры.
В результате Сидорович перестал быть лысым и приобрёл волосы сзади и по бокам головы, а также стал более темнокожим. Не всем фанатам игры понравился новый вид торговца. Некоторые отметили, что качество модели испортилось, а Сидорович стал мулатом и выглядит жутко.
Посмотреть видеоролик с созданием новой модели Сидоровича можно на канале автора на YouTube.
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