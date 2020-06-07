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Twitch забанил стримершу, занимающуюся созданием бодиартов на своём теле

Twitch забанил стримершу, занимающуюся созданием бодиартов на своём теле
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Forkgirl была забанена на Twitch после очередной трансляции. Она занимается бодиартом, в том числе в прямом эфире, нередко раскрашивая своё тело на стримах в стиле тех или иных героев.

Forkgirl так прокомментировала произошедшее: «Проснулась и увидела, что мой аккаунт в Twitch удалён. При этом не получила от Twitch никакого письма на электронную почту, они нигде не связались со мной. Вот два моих последних бодиарта. Даже не знаю, что ещё сказать или сделать», — написала девушка в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Forkgirl.

Её уже блокировали дважды: в июне 2019 года и в феврале 2020-го. Обе блокировки также не получили официальных объяснений Twitch, но можно предположить, что они связаны с откровенным видом девушки. При этом после третьей блокировки канал обычно остаётся забаненным навсегда.

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