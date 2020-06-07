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Принц из Саудовской Аравии потратил около 5 млн рублей на Dota 2

Принц из Саудовской Аравии потратил около 5 млн рублей на Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

В различных играх всегда есть геймеры, которые тратят безумные суммы денег на своё продвижение. В случае с Dota 2 одним из лидеров по потраченным средствам является наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз аль-Сауд, который только на International 2020 Battle Pass уже потратил более $ 6 тыс., сообщает Dot Esports.

С таким уровнем расходов и высокой активностью в игре он довёл своего игрока под ником Purrrrrfect Devil Angel Yukeo до уровня 14 430 всего за четыре дня. Игрока, занимающего второе место в рейтинге, он опережает на 4 000 уровней и $ 1,5 тыс.

Подобные траты в Dota 2 для наследного принца не впервые. За последние три года он потратил в общей сложности $ 69 494 (около 5 млн рублей).

Он активен в Steam с 2011 года и сыграл более 10 000 матчей в Dota 2 с балансом побед и поражений — 5 772/5 467. Только в последнее время он провёл в Dota 9 046 часов, а в шутере Team Fortress 2 — почти 550 часов.

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