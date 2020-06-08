Новая боевая система и фэнтези-существа в киберпространстве — подробности о Cyberpunk 2077

Пользователь Reddit опубликовал список подробностей о Cyberpunk 2077, названных создателями игры в подкасте для журнала Game Star. Разработчики сравнили игру с Witcher 3: Wild Hunt, другим проектом CD Project RED, и раскрыли несколько геймплейных деталей.

— Вариантов выполнения квеста будет в три раза больше, чем в третьем «Ведьмаке». «Единственное, что может остановить игрока — смерть», — сказали разработчики. Например, если главный герой попадёт в перестрелку, он сможет просто сбежать и купить себе бургер. Миссия будет продолжаться.

— Игроки жаловались, что миссии с использованием ведьмачьего чутья в Witcher 3 слишком простые и скучные, поэтому внедрение его аналога в квесты Cyberpunk 2077 будет переработано.

— В отличие от третьего «Ведьмака», в Cyberpunk 2077 ежедневные рутинные действия будут прописаны более чем у 1000 NPC.

— Система ближнего боя, показанная на выставке E3, была переработана и улучшена, так как не удовлетворяла требованиям разработчиков.

— Во внутриигровом киберпространстве игроки смогут призывать фэнтезийных существ, напоминающих жанр RPG, чтобы победить других хакеров.

Помимо этого, разработчики поделились подробностями о процессе создания игры.

— Системе квестов уделено особое внимание. До выхода игры каждая миссия в игре будет проходиться заново множество раз, чтобы исправить возможные недоработки.

— Разработчики гордятся тем, что информация о появлении Киану Ривза не утекла до презентации игры на E3. О том, что актёр появится в Cyberpunk 2077, было известно за год до игровой выставки.