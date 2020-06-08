Программист придумал игру для заголовка вкладки в браузере

Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере. Пользователю нужно довести кубик до конца полосы, прыжками уворачиваясь от препятствий.
В текущей версии нельзя регулировать скорость и доступно три карты разной длины. При поражении игроку выдаётся сообщение о набранных очках, а при достижении финиша — оповещение о победе. Прыжок осуществляется клавишей «вверх» или пробелом, выбор уровня — клавишами 1-3, а рестарт — клавишей R.
Напомним, ранее Twitch забанил стримершу, занимающуюся созданием бодиартов на своём теле. Её уже блокировали дважды: в июне 2019 года и в феврале 2020-го. Обе блокировки также не получили официальных объяснений Twitch, но можно предположить, что они связаны с откровенным видом девушки.
- 8 июня 2020
-
12:19
-
11:57
-
00:18
- 7 июня 2020
-
23:59
-
17:59
-
16:54
-
14:31
-
11:01
- 6 июня 2020
-
22:49
-
21:06
-
18:52
-
15:37
-
14:01
-
12:18
-
11:57
-
02:12
-
00:43
-
00:17
- 5 июня 2020
-
21:33
-
15:32
-
12:00
-
00:53
- 4 июня 2020
-
23:44
-
23:20
-
22:44
-
22:25
-
22:01
-
20:36
-
18:01
-
17:33
-
15:39
-
13:40
-
11:40
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:52