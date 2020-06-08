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Программист придумал игру для заголовка вкладки в браузере

Программист придумал игру для заголовка вкладки в браузере
Киберспорт / Другие игры 0

Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере. Пользователю нужно довести кубик до конца полосы, прыжками уворачиваясь от препятствий.

В текущей версии нельзя регулировать скорость и доступно три карты разной длины. При поражении игроку выдаётся сообщение о набранных очках, а при достижении финиша — оповещение о победе. Прыжок осуществляется клавишей «вверх» или пробелом, выбор уровня — клавишами 1-3, а рестарт — клавишей R.

Напомним, ранее Twitch забанил стримершу, занимающуюся созданием бодиартов на своём теле. Её уже блокировали дважды: в июне 2019 года и в феврале 2020-го. Обе блокировки также не получили официальных объяснений Twitch, но можно предположить, что они связаны с откровенным видом девушки.

Twitch забанил стримершу, занимающуюся созданием бодиартов на своём теле
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