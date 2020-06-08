RPG о славянских мифах от российского разработчика собрала 11 млн рублей на Kickstarter

Пермская студия-разработчик «Мортёшка» собрала $ 163 тыс. (11,1 млн рублей) на краудфандинговой площадке Kickstarter на разработку RPG под названием Black Book («Чёрная книга»).
«Чёрная книга» — слияние карточной RPG и классической приключенческой игры о славянской мифологии, разворачивается в конце XIX века. В центре сюжета — рассказ о молодой колдунье, крестьянке Василисе, которая пытается спасти своего погибшего возлюбленного.
Разработка «Чёрной книги» началась в августе 2018 года. Разработчики заявляют, что во время создания консультировались с профессиональными этнографами, а также выезжали в русские деревни, чтобы сделать игру более достоверной.
Релиз Black Book намечен на первый квартал 2021 года для ПК. На данный момент в Steam доступен пролог игры.
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