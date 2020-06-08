В PUBG введут новые меры по борьбе с читерами. Аутентификация по смс не помогла

В одном из самых популярных сетевых шутеров в жанре «Королевской битвы» PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) будут введены новые меры по борьбе с читерами, сообщается на официальном сайте игры.
Разработчики PUBG сообщили, что двухфакторная аутентификация, добавленная в игру вместе с обновлением 7.2 и ранговым режимом, не дала ожидаемого эффекта.
Новые античит-меры разделены на предварительные и последующие. Предварительные меры будут применяться тогда, когда использование читов легко обнаружить. С 3 июня использующих читы игроков начали исключать из матчей в режиме реального времени, а в последующем выгнанных пользователей будут мгновенно банить.
Последующие меры направлены на борьбу со сложными методами, которые используются игроками, чтобы обойти системы, предназначенные для выявления читов. К ним относится усиленное наблюдение за таблицей лидеров, лучшими игроками и подозрительными пользователями. Помимо этого разработчики сообщили, что в течение этого года в PUBG будет добавлен мобильный аутентификатор.
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