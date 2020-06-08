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На стилизованной под Cyberpunk 2077 консоли Xbox One X было найдено скрытое послание

На стилизованной под Cyberpunk 2077 консоли Xbox One X было найдено скрытое послание
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Microsoft и студия-разработчик CD Project RED оставили скрытое послание на специальном издании консоли Xbox One X, стилизованной под Cyberpunk 2077, которое было найдено пользователем Reddit.

На корпусе консоли были размещены слова Uniform, Victor, Mike и Echo с выделенными первыми буквами, которые складываются в UVME. Пользователь предположил, что подобное сокращение обозначает Ultraviolet Me и просветил консоль ультрафиолетом.

Фото: https://www.reddit.com/user/Eversmans037/

Под ультрафиолетовым светом на консоли проявляется надпись «Много языков — одно послание» и множество благодарностей на различных языках.

Фото: https://www.reddit.com/user/Eversmans037/

https://www.reddit.com/user/Eversmans037/

https://www.reddit.com/user/Eversmans037/

Релиз Cyperpunk 2077 для ПК, Xbox и PlayStation запланирован на 17 сентября.

Ранее в Сети появились новые подробности о предстоящем релизе.

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