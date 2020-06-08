Редактор FaZe Clan вымогал интимные фото у несовершеннолетних. За это клуб его уволил

После нескольких обвинений в адрес редактора FaZe Clan Barker`а известный киберспортивный клуб решил прекратить с ним сотрудничество.



25-летний Barker оказался в центре сексуального скандала после того, как многочисленные девушки выступили с заявлениями о том, что он просил их сделать откровенные фотографии и присылал неуместные видео сексуального характера.

5 июня пользователь «Твиттера» по имени Эмили обвинила редактора FaZe Clan в сексуальных домогательствах, манипулировании и угрозе жизни. В своём твите Эмили написала: «Сексуальные домогательства, манипулирование и угроза здоровью и жизни, когда девушки не дают вам того, что вы хотите, неуместны, и я не дам этому продолжаться. Вы не имеете права запугивать девушек». Затем она опубликовала скриншоты своих разговоров с «Баркером». На скриншотах «Баркер» выпрашивает интимные фотографии и выдвигает требования. Он знал, что разговаривает с несовершеннолетней.

Другой пользователь «Твиттера» по имени Фьоре тоже утверждает, что «Баркер» просил у неё откровенные фотографии. Она написала: «Да, FaZe Barker просил, чтобы я сделала откровенные фотографии, когда мне было 16 лет. Если вам нужны доказательства, я пришлю их вам, но я ни в коем случае не вру». Когда несколько девушек начали выступать с обвинениями в недостойном поведении со стороны «Баркера», редактор назвал их «змеями». Поскольку обвинения продолжали поступать, «Баркер» написал: «Люди, которые были для вас друзьями, оказались змеями».

Затем он послал одной из девушек сообщение с угрозой поранить себя бритвой. После того как ситуация накалилась до предела, на официальном «твиттере» FaZe Clan был опубликован твит, в котором сообщалось, что редактор больше не работает в организации: «Мы прекратили наше сотрудничество с «Баркером». Он больше не имеет никакого отношения к FaZe Clan».