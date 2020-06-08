RPG по вселенной «Гарри Поттера» может получить название Hogwarts: A Dark Legacy

Ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» будет называться Hogwarts: A Dark Legacy. Об этом сообщил инсайдер на форуме Reddit, представившийся сотрудником отдела маркетинга Warner Bros.

Он утверждает, что главный герой будет студентом пятого курса Хогвартса — его перевели из другой школы волшебства. Персонаж сможет попасть на любой из факультетов — выбор будет зависеть от пола и чистоты крови мага. Сюжет будет развиваться после окончания событий, описанных в книгах Джоан Роулинг, а сражаться придётся с несколькими антагонистами в роли мракоборца. От факультета будет зависеть квестовая ветка и другие детали геймплея.

Инсайдер также утверждает, что игра не будет рассчитана на детей, так как сюжет и игровой процесс будут мрачными. Трейлер и первая демонстрация геймплея появятся летом 2020 года, а релиз игры намечен на 2021 год.