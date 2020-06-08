Презентация PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Реклама на стрим-платформе Twitch раскрыла новую информацию о презентации PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, но была перенесена из-за протестов в США.



Если верить утечке, то презентация должна пройти 11 июня в 23:00 мск и продлиться чуть более часа. Она продемонстрирует новые игры и первый геймплей на системе следующего поколения. По слухам, на презентации должны показать ремейк Demon's Souls, ремастер Bloodborne, перезапуск Silent Hill, Resident Evil 8, Horizon Zero Dawn 2 и новую часть Gran Turismo.

Ранее генеральный директор компании Джим Райан сообщил, что новая консоль не будет дешёвой, но дизайн, производительность, платформа и контент для PS5 полностью оправдают её стоимость.