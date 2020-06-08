Палач Рока из Doom может стать новым бойцом в Mortal Kombat 11

В игре Mortal Kombat 11 может появится Палач Рока — главный герой Doom, сообщает инсайдер на reddit. Отмечается, что Doom Guy заменит в MK 11 Эша Уильямса из «Зловещих мертвецов».

Кроме того, создатели готовят ещё два новых Kombat Pack для Mortal Kombat 11. Помимо Палача Рока, в них появятся Джон Уик, Майкл Майерс, Ли Мей и Куан Чи.

Напомним, последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.

Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный ещё в 1992 году.