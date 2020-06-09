EA Sports воссоздаст шум трибун и речёвки болельщиков на матчах АПЛ

Один из главных вещателей английской Премьер-лиги Sky Sports объявил о сотрудничестве с канадским разработчиком видеоигр EA Sports, информирует EuroGamer.
В рамках данного сотрудничества EA Sports поможет воссоздать атмосферу реальных матчей на пустых трибунах после возобновления турнира. Сообщается, что телезрители смогут услышать шум трибун и речевки болельщиков благодаря специальной технологии, при этом у зрителей будет возможность убрать искусственно созданный шум в любой момент.
«Мы хотим, чтобы зрители Sky Sports по-прежнему чувствовали все эмоции и получали наилучшие впечатления от просмотра, даже если они не могут находиться на стадионах или не имеют возможности смотреть матчи со своими близкими», — сказал управляющий директор Sky Sports Роберт Вебстер.
Напомним, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.
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