Новая Need for Speed от создателя Burnout и Most Wanted находится в активной разработке

Канадский разработчик видеоигр EA Sports опубликовал информацию о том, что новая часть легендарной гоночной серии игр Need for Speed находится в активной разработке.

Разработкой новой части занимается студия Criterion Games, известная по играм серии Burnout и Need for Speed: Most Wanted. Никаких подробностей о грядущей части на данный момент не раскрывается, имеются лишь упоминания о свежем взгляде на франшизу и привнесённые инновации.

Также было объявлено, что уже сегодня, 9 июня, в Need for Speed Heat начнёт работу режим кроссплей, объединяющий игроков разных платформ в одно сообщество.

Напомним, что последней частью Need for Speed стала именно «Heat» от шведской студии Ghost Games, релиз которой состоялся в ноябре 2019 года. По данным портала Metacritic игра набрала 72 балла из 100 возможных от различных экспертов, что говорит о среднем уровне части. Рейтинг пользователей составил 5,5 из 10.