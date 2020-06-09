Стримерша Коринна Копф раскрыла количество половых партнёров в споре с игроком Faze Clan

Скандально известная стримерша Коринна Копф, ранее перешедшая с Twitch на Facebook Gaming из-за демонстрации нижнего белья в прямых эфирах, раскрыла подробности своей личной жизни в «Твиттере».

Началось всё с того, что Копф связалась с игроком киберспортивной организации FaZe Clan спустя четыре месяца после расставания с игроком в Fortnite Тёрнером Тенни. После одного из недавних постов в её «Твиттере» ей об этом напомнил член команды FaZe под псевдонимом Adapt.

«Мой бывший всё ещё отслеживает страницу моей собаки, но отписался от меня везде… Неприятно», — написала Копф.

На что Adapt ей ответил: «Так бывает, когда встречаешься со всеми подряд в Лос-Анджелесе».

Ироничный ответ стримерши не заставил себя долго ждать: «Раз ты так всё знаешь о моих сексуальных предпочтениях, Алекс… Я встречалась с 3 парнями за 6 лет, что я жила в Лос-Анджелесе. За всю жизнь у меня было всего 9 половых партнёров. Не то чтобы это важно, но вероятно, что это меньше, чем было у тебя… но ты не сдерживай себя!».

После чего в Сети разгорелось бурное обсуждение, как со стороны киберспортсменов, так и обычных пользователей. Сам же Adapt рассказал, что просто хотел «повеселиться в «Твиттере».