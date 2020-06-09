Логвинов — о коронавирусе: страна избрала путь. Все переболеем после парада и гуляний

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«Страна избрала путь, президент решил провести парад и всё остальное. У нас сразу не получилось задушить коронавирус с помощью карантина, как в Таиланде и некоторых других странах. А теперь вариантов нет — все переболеем, особенно после парада и гуляний. Мне говорят, что все парки в Москве забиты людьми, уже никто не носит масок. Таков наш путь, друзья. Все будем болеть, кто-то будет умирать, а все остальные в это время будут веселиться», — сказал Логвинов в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

Сегодня, 9 июня, в Москве был отменён режим самоизоляции. 24 июня в столице и других российских городах пройдёт Парад Победы и праздничный салют.