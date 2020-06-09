Логвинов — о коронавирусе: страна избрала путь. Все переболеем после парада и гуляний
Игровой блогер и журналист Антон Логвинов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«Страна избрала путь, президент решил провести парад и всё остальное. У нас сразу не получилось задушить коронавирус с помощью карантина, как в Таиланде и некоторых других странах. А теперь вариантов нет — все переболеем, особенно после парада и гуляний. Мне говорят, что все парки в Москве забиты людьми, уже никто не носит масок. Таков наш путь, друзья. Все будем болеть, кто-то будет умирать, а все остальные в это время будут веселиться», — сказал Логвинов в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".
Сегодня, 9 июня, в Москве был отменён режим самоизоляции. 24 июня в столице и других российских городах пройдёт Парад Победы и праздничный салют.
- 9 июня 2020
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17
- 8 июня 2020
-
22:02
-
20:57
-
20:33
-
20:24
-
15:39
-
15:19
-
14:48
-
13:24
-
12:38
-
12:19
-
11:57
-
00:18
- 7 июня 2020
-
23:59
-
17:59
-
16:54
-
14:31
-
11:01
- 6 июня 2020
-
22:49
-
21:06
-
18:52
-
15:37
-
14:01
-
12:18
-
11:57
-
02:12
-
00:43
-
00:17
- 5 июня 2020
-
21:33
-
15:32
-
12:00
-
00:53
Партнерский контент