Из Боевого пропуска удалили достижение за серию ставок
Сегодня, 9 июня, Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором заменила достижение за серию ставок в Боевом пропуске — 2020. Вместо него разработчики вернули достижение за сборку героев в боковой лавке.
Список основных изменений:
— из Боевого пропуска удалено достижение за серию ставок и возвращено достижение за сборку героев в боковой лавке;
— из списка наград в боковой лавке убрали билет для участия в боевом состязании;
— игрокам начислено некоторое количество золота в боковой лавке.
Напомним, 6 июня Valve вернула возможность получать золото для боковой лавки в Боевом пропуске — 2020. Игроки вновь смогут зарабатывать необходимую валюту, перерабатывая предметы из Immortal Treasure, выполняя задания гильдий и завершая боевые состязания.
В Dota 2 вышло обновление. Оно затронуло Боевой пропуск
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