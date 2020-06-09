Из Боевого пропуска удалили достижение за серию ставок

Сегодня, 9 июня, Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором заменила достижение за серию ставок в Боевом пропуске — 2020. Вместо него разработчики вернули достижение за сборку героев в боковой лавке.

Список основных изменений:

— из Боевого пропуска удалено достижение за серию ставок и возвращено достижение за сборку героев в боковой лавке;

— из списка наград в боковой лавке убрали билет для участия в боевом состязании;

— игрокам начислено некоторое количество золота в боковой лавке.

Напомним, 6 июня Valve вернула возможность получать золото для боковой лавки в Боевом пропуске — 2020. Игроки вновь смогут зарабатывать необходимую валюту, перерабатывая предметы из Immortal Treasure, выполняя задания гильдий и завершая боевые состязания.