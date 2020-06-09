Мод Jurassic Life для Half-Life 2 станет самостоятельной игрой

Разработчики мода Jurassic Life для Half-Life 2 сообщили, что проект станет самостоятельной бесплатной игрой.

Сообщается, что для запуска Jurassic Life больше не потребуется Half-Life 2. Игрокам будет необходимо установить только набор средств разработки для движка Source 2013, который доступен в Steam.

6 июня разработчики опубликовали в YouTube 9-минутный геймплейный ролик.

Посмотреть видео можно на канале разработчиков в YouTube.

В ролике показали несколько видов динозавров, а также нелетальное оружие, которое сможет использовать игрок: транквилизаторную винтовку и электрошокер.

В конце марта разработчики сообщили, что релиз игры запланирован на 2020 год, однако точная дата выхода остаётся неизвестной.