Мод Jurassic Life для Half-Life 2 станет самостоятельной игрой
Разработчики мода Jurassic Life для Half-Life 2 сообщили, что проект станет самостоятельной бесплатной игрой.
Сообщается, что для запуска Jurassic Life больше не потребуется Half-Life 2. Игрокам будет необходимо установить только набор средств разработки для движка Source 2013, который доступен в Steam.
6 июня разработчики опубликовали в YouTube 9-минутный геймплейный ролик.
Посмотреть видео можно на канале разработчиков в YouTube.
В ролике показали несколько видов динозавров, а также нелетальное оружие, которое сможет использовать игрок: транквилизаторную винтовку и электрошокер.
В конце марта разработчики сообщили, что релиз игры запланирован на 2020 год, однако точная дата выхода остаётся неизвестной.
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