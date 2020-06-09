Опубликован геймплейный тизер файтинга для нового поколения консолей Coreupt

На презентации для независимых разработчиков Guerrilla Collective был показан геймплейный тизер файтинга Coreupt.

Посмотреть видео можно на канале портала Twinfinite в YouTube.

Coreupt разрабатывается студией Rogue Games для ПК и консолей нового поколения. Полноценный геймплей будет продемонстрирован в рамках той же презентации в субботу, 13 июня. Дата выхода игры остаётся неизвестной. Разработчики сообщили, что Coreupt будет реализована в формате free-to-play.

В «твиттере» одного из разработчиков Coreupt регулярно публикуются скриншоты и тизеры персонажей.

Посмотреть скриншоты можно в "Твиттере".

Презентация Guerrilla Collective пройдёт с 13 по 15 июня. Следить за трансляциями можно на Twitch-канале Guerrilla Collective.