Опубликован геймплейный тизер файтинга для нового поколения консолей Coreupt
На презентации для независимых разработчиков Guerrilla Collective был показан геймплейный тизер файтинга Coreupt.
Посмотреть видео можно на канале портала Twinfinite в YouTube.
Coreupt разрабатывается студией Rogue Games для ПК и консолей нового поколения. Полноценный геймплей будет продемонстрирован в рамках той же презентации в субботу, 13 июня. Дата выхода игры остаётся неизвестной. Разработчики сообщили, что Coreupt будет реализована в формате free-to-play.
В «твиттере» одного из разработчиков Coreupt регулярно публикуются скриншоты и тизеры персонажей.
Посмотреть скриншоты можно в "Твиттере".
Презентация Guerrilla Collective пройдёт с 13 по 15 июня. Следить за трансляциями можно на Twitch-канале Guerrilla Collective.
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