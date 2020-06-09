Коллекция скинов Pantheon имеет все шансы на попадание в CS:GO

Поклонник Counter-Strike: Global Offensive создал удивительную коллекцию скинов, которая в ближайшее время может быть добавлена Valve в CS:GO.
Сообщество игры любит иметь в своём инвентаре несколько скинов для различных видов оружия в одной и той же или хотя бы похожей цветовой гамме. Один из игроков решил создать коллекцию скинов в греческой стилистике. Пользователи форума reddit оставили более 5000 положительных отзывов и комментариев. Скины из этой коллекции, которая получила название Pantheon, имеют все шансы попасть в CS:GO.
Собственные скины получили пять оружий: MP-7, USP-S, AK47, AWP и Nova. На AWP изображён Зевс, на АК-47 — бог войны Арес, на USP-S — богиня мудрости, военной стратегии и тактики Афина. Оценить коллекцию и проголосовать за неё можно по этой ссылке.
Фото: reddit
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