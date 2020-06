Новая Need For Speed уже в разработке. NFS Heat получит финальное обновление с кроссплеем

Electronic Arts и Criterion работают над новой частью серии гоночных игр Need For Speed, заявил менеджер Criterion Мэтт Уэбстер.

Сообщается, что уже сегодня, 9 июня, в Need For Speed Heat будет добавлен кроссплатформенный мультиплеер между версиями для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Need for Speed Heat станет первым проектом EA с кроссплеем. Помимо этого 16 июня Need for Speed ​​Heat попадёт библиотеку сервисов подписки EA Access и Origin Access Basic Vault. Сегодняшнее обновление станет финальным для NFS Heat, и студия сосредоточится на разработке следующей части игры, подробнее о которой расскажут на EA Play 18 июня.

Релиз Need For Speed Heat состоялся 8 ноября 2019 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. О том, что гоночной серией вновь будет заниматься Criterion Games, стало известно в феврале. Ранее игру разрабатывала Ghost Games.