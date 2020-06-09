Twitch запретил использование музыки на стримах

Стриминговый сервис Twitch запретил использовать музыку на стримах.

Вчера, 8 июня, служба поддержки сервиса сообщила в «Твиттере», что получила огромное количество жалоб на клипы с использованием музыки, и призвала авторов их удалять. Позже на сайте сервиса были опубликованы изменённые правила, касающиеся использования музыки.

«Мы просим авторов размещать только тот контент, на который у них есть соответствующие права. Трансляция или загрузка защищённой авторскими правами музыки является нарушением наших политик, если только вы не владеете соответствующими правами или разрешениями на размещение такой музыки на Twitch.



Вы не можете включать музыку, которой не владеете, в свои трансляции или VOD (прошлые трансляции, прошлые премьеры, яркие моменты, клипы и загрузки) на Twitch при несоблюдении требований законодательства.



Обратите внимание, что покупка музыки (например, компакт-диска или записи MP3), а также подписка на стриминговый музыкальный сервис обычно не предоставляют вам права для размещения такой музыки на Twitch. В таком случае вы получаете только личную лицензию на доступ к контенту для частного воспроизведения», — сказано в заявлении.