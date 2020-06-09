Мэддисон — о Ефремове: справедливости тут не будет, даже обычным людям дают сроки щадящие

Популярный блогер и стример Илья Мэддисон отреагировал на трагическую аварию с участием актёра Михаила Ефремова. В результате действий Ефремова, находившегося за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, погиб водитель другого автомобиля.
«Категорически не согласен с тем, что журналисты пишут, мол, Ефремов разворачивался через сплошную, на видео он просто выехал на встречку. Очень жаль работягу на грузовике, конечно. За руль бухим садиться — это некрасиво, пацаны. Одно дело трезвым ошибиться на дороге, а так…
Но справедливости тут не будет, потому что даже обычным людям, которые под синькой или наркотой давят людей, дают сроки щадящие, потому что закон к пьяным убийцам за рулём слишком мягок. А это ещё и известный актёр. Хотя с его бэкграундом, может быть, и посадят.
Умер работяга, увы. Вчера бухой Ефремов кричал, что у него много (здесь было употреблено нецензурное слово. — Прим. ред.) денег и он вылечит человека, но, увы, даже за большие деньги человека не воскресить. Очень жаль людей, гибнущих в ДТП не по своей вине. Надо работать над безопасностью дорог, отбойники хоть ставить, что ли», — написал Мэддисон в «Твиттере».
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