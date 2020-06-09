Геймеры обнаружили баг в Valorant. В игре можно стрелять сквозь стену

На Reddit пользователь с ником Mowfling показал баг нового шутера Valorant. Игрок выложил видео, на котором он стреляет сквозь стену.

Ошибка в игре происходит, если персонаж Cypher попадает в противника отслеживающим дротиком. Тогда можно наносить урон сквозь любую стену. Неожиданное свойство у персонажа заканчивается лишь после того, как эффект дротика будет снят.

Релиз Valorant состоялся 2 июня. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев родом из разных стран, которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.