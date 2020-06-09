Анонс Far Cry 6 запланирован на 12 июля
Анонс новой игры Far Cry 6 состоится 12 июля, утверждает издание Gamereactor. Компания Ubisoft планирует представить новую игру на выставке Ubisoft Forward.
Примечательно, что, по данным издания, представители компании уже намекали на дату выхода игры. Так, в финансовом отчёте Ubisoft говорилось о предстоящем выпуске новых игр, в числе которых были Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, R6: Quarantine и Gods and Monsters, а также некой загадочной игры, название которой не называлось. Видимо, речь идёт именно о Far Cry 6.
Первая игра серии Far Cry была выпущена ещё в 2004 году. После этого разработчик выпустил ещё четыре наименования, а также множество ответвлений. Игра представляет собой шутер от первого лица.
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