Источник: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090

Компания NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщило немецкое издание igor'sLAB, ссылаясь на собственные источники. В материале издания отмечается, что название видеокарты может измениться.

Предполагается, что в линейке RTX 3000 будет как минимум три модели. Помимо 3090 список пополнят базовая и улучшенная версии 3080. Все три видеокарты созданы на основе платы PG132 и разных вариаций чипа GA102 с архитектурой Ampere. Они также получили память GDDR6X и ширину шины более 300 бит.

Ожидается, что RTX 3090 будет на 60-90% мощнее, чем RTX 2080 Ti. Флагманская модель получит 24 ГБ памяти и ширину шины 384 бита. Младшие видеокарты серии ограничатся 10 и 11 ГБ, а также 320 и 352 битами соответственно.