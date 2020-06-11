Презентация PlayStation 5 начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени

Сегодня, 11 июня, состоится презентация PlayStation 5. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.

Посмотреть презентацию можно на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах.

Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.