Геральту из третьего «Ведьмака» добавили 3D-брови. Фото

Моддер Ard Carraigh представил модификацию для игры «Ведьмак 3: Дикая охота», в которой добавил Геральту трехмёрные брови.

«У многих персонажей в игре есть 3D-брови, и я всегда спрашивал себя, почему у Геральта их нет. Поэтому я решил использовать брови Аваллак’ха», – отметил автор.

Также он показал скриншоты, на которых можно посмотреть, насколько объёмными стали брови главного героя игры.

Геральт Фото: Ard Carraigh

«Ведьмак 3: Дикая охота» — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.