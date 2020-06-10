Геральту из третьего «Ведьмака» добавили 3D-брови. Фото

Моддер Ard Carraigh представил модификацию для игры «Ведьмак 3: Дикая охота», в которой добавил Геральту трехмёрные брови.
«У многих персонажей в игре есть 3D-брови, и я всегда спрашивал себя, почему у Геральта их нет. Поэтому я решил использовать брови Аваллак’ха», – отметил автор.
Также он показал скриншоты, на которых можно посмотреть, насколько объёмными стали брови главного героя игры.
Геральт
Фото: Ard Carraigh
«Ведьмак 3: Дикая охота» — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.
- 10 июня 2020
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40
-
15:10
-
14:55
-
14:38
-
12:37
-
12:37
-
11:52
-
11:44
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17
- 8 июня 2020
-
22:02
-
20:57
-
20:33
-
20:24
-
15:39
-
15:19
-
14:48
-
13:24
-
12:38
-
12:19
-
11:57
-
00:18
- 7 июня 2020
-
23:59
-
17:59
-
16:54
-
14:31
-
11:01