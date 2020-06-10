Хакеры взломали 300 тысяч учетных записей пользователей Nintendo

В результате хакерской атаки были похищены данные более 300 тысяч пользователей японской компании Nintendo, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей, сообщает CNN.
Ещё в апреле Nintendo признала, что злоумышленники получили доступ к 160 тысячам аккаунтов её пользователей. Проведённое расследование показало, что количество пострадавших пользователей почти в два раза больше – речь идёт о 300 тысячах учётных записей игроков. Для проведения атаки хакеры проникли в систему авторизации Nintendo Network ID. Компания заверяет, что злоумышленники получили данные менее 1% пользователей. Большая часть украденных аккаунтов относится к консоли Nintendo Switch.
Хакеры могли просматривать псевдонимы пользователей, даты рождения, регионы проживания и адреса электронной почты. В ряде случаев они получили доступ к кошелькам пользователей, привязанным к учётным записям. При этом номера кредитных карт и платёжную информацию злоумышленники не получили.
Полученные средства взломщики использовали для покупки виртуальной валюты в Fortnite и покупок в магазине Nintendo eShop. Компания пообещала возместить пострадавшим финансовые потери. При этом разработчики сбросили пароли пользователей, которых затронул взлом, сообщив им об этом по электронной почте и рекомендовав настроить двухфакторную проверку для входа в систему.
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