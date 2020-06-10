Компания Sony дала рекомендации, как смотреть презентацию PlayStation 5

Компания Sony рассказала, как следует смотреть трансляцию презентации игр PlayStation 5, которая пройдёт 11 июня, начало — в 23:00 мск.

«Мы хотим сообщить, что трансляция пройдёт в разрешении 1080p и с фреймрейтом в 30fps. Это облегчит задачу многим нашим сотрудникам, работающим из дома, но не волнуйтесь: игры, которые вы увидите 11 июня, будут выглядеть куда лучше, когда вы запустите их на телевизоре 4K.

Лучше всего будет, если вы посмотрите презентацию в наушниках. Вас ждёт крутой звук, который сложно полноценно оценить через встроенные динамики ноутбука или смартфона», — написала Sony в блоге PlayStation.

Напомним, ранее презентация PlayStation 5 была запланирована на 4 июня, однако была перенесена из-за акций протеста в США, начавшихся после смерти темнокожего Джорджа Флойда.