Компания Riot Games рассказала об изменениях в Valorant

Riot Games рассказала об изменениях, внесённых в игру обновлением 1.01 для Valorant. Перед разработчиками стояла задача сделать игровой процесс во время боя более плавным и обеспечить дополнительную поддержку для более мощных компьютеров. Также были ослабилены способности агента Sage, добавлены новые виды сфер в новый режим игры «Быстрая установка Spike». К примеру, сфера золотого оружия позволит быстро справиться с противником, поразив его всего одним выстрелом.

Список основных изменений

• Дальность применения барьера Sage сокращена с 20 до 10 метров.

• Исправлены ошибки на Ascent, в результате которых оружие проваливалось сквозь землю, а также ошибки, связанные с пробиванием стен.

• Названия некоторых локаций на картах изменены в соответствии с предпочитаемыми игроками терминами.

• Количество доступных сфер в режиме «Быстрой установки Spike» расширено до восьми — в каждом матче будет доступна сфера для получения абсолютного умения и еще четыре случайных баффа.В режим добавили сферы здоровья и уловки, а также золотое оружие, убивающее с одного попадания.

• Устранен ряд ошибок, влияющих на производительность.

• Улучшена производительность на средних и мощных системах.

• Cypher больше не может блокировать закрытие ворот телепорта на карте Bind с помощью «Киберклетки».

• Зоны действия «Разведстрелы» Sova и «Злобного взгляда» Reyna теперь будут отображаться на мини-карте противника только в тех случаях, когда игрок или его союзники находятся близко к области действия этих умений.

Полный список изменений обновления 1.01 можно прочитать на официальном сайте.