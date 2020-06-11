Карта Ascent потеряла приоритет при подборе в Valorant

Riot Games, разработчики популярного сетевого шутера Valorant, в своём «Твиттере» сообщили о важном изменении в подборе карт.
Теперь карта Ascent не является приоритетной, то есть с 8 июня все карты в Valorant имеют одинаковый шанс выпадения.
Ранее Riot Games подробно рассказали об изменениях, внесённых в игру патчем обновления 1.01.
Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев родом из разных стран, которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.
- 11 июня 2020
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40
-
15:10
-
14:55
-
14:38
-
12:37
-
12:37
-
11:52
-
11:44
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17
- 8 июня 2020
-
22:02
-
20:57
-
20:33
-
20:24
-
15:39
-
15:19
-
14:48
-
13:24
-
12:38
-
12:19
-
11:57
-
00:18