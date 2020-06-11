Карта Ascent потеряла приоритет при подборе в Valorant

Riot Games, разработчики популярного сетевого шутера Valorant, в своём «Твиттере» сообщили о важном изменении в подборе карт.

Теперь карта Ascent не является приоритетной, то есть с 8 июня все карты в Valorant имеют одинаковый шанс выпадения.

Ранее Riot Games подробно рассказали об изменениях, внесённых в игру патчем обновления 1.01.

Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев родом из разных стран, которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.