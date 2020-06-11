Для Destiny 2 готовится крупное обновление Beyond Light

Компания Bungie, разработчик известного шутера от первого лица с элементами MMORPG — Destiny 2, готовит большое обновление под названием «Beyond Light», сообщается на портале Games.Mail.ru.

В игре появится новая локация — Европа (спутник Юпитера), новая сюжетная линия, обновлённые рейды, а также обновленные экипировки, оружие, умения и сила «Стазис».

Видео вступительного трейлера доступно на YouTube.

«Древняя Пирамида надо льдами Европы породила новую силу, но в ее тени под знаменами келла Тьмы по имени Эрамис набирает мощь темная империя падших. Вместе с другими Стражами уничтожьте ее любой ценой – даже если для этого придется прибегнуть к силам самой Тьмы.



Появление новой угрозы возвестило приход таинственной силы – Стазиса. Стражи используют энергию Молнии, Солнца, Пустоты и новую темную стихию, чтобы перехватить инициативу в битве. Титаны, варлоки и охотники используют Стазис по-разному: одни замедляют движения врагов с помощью полей Стазиса, другие обволакивают противника темной силой, чтобы потом разбить его вдребезги», — гласит описание обновления.

Видео геймплейного трейлера доступно на YouTube.

Выход дополнения запланирован на 22 сентября 2020 года.