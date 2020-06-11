PS5 может продаваться по цене $ 760
На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5. Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей). Подписчики по-разному отреагировали на данную информацию. Некоторые назвали цену чрезмерной, другие посчитали её вполне адекватной.
На страницах Amazon были представлены модели консоли с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Пользователи считают, что после официальной презентации цены на модели изменятся.
Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.
Посмотреть презентацию можно на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах.
Презентация PlayStation 5 начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени
- 11 июня 2020
-
11:37
-
11:18
-
10:58
-
10:00
-
04:52
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40
-
15:10
-
14:55
-
14:38
-
12:37
-
12:37
-
11:52
-
11:44
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17
- 8 июня 2020
-
22:02
-
20:57
-
20:33
-
20:24
-
15:39
-
15:19
-
14:48
Партнерский контент