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PS5 может продаваться по цене $ 760

PS5 может продаваться по цене $ 760
PS5 может продаваться по цене $ 760
Киберспорт / Другие игры 0

На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5. Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей). Подписчики по-разному отреагировали на данную информацию. Некоторые назвали цену чрезмерной, другие посчитали её вполне адекватной.

На страницах Amazon были представлены модели консоли с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Пользователи считают, что после официальной презентации цены на модели изменятся.

Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.

Посмотреть презентацию можно на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах.

Презентация PlayStation 5 начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени
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