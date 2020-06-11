На презентации PS5 могут показать Horizon The New Dawn, Gran Turismo 7 и Final Fantasy XVI

На официальной презентации PlayStation 5 могут быть показаны Horizon The New Dawn, Gran Turismo 7 и Final Fantasy XVI. Об этом на форуме 4chan сообщил один из пользователей со ссылкой на официальный документ Sony Corporation для сотрудников отдела маркетинга.

По информации источника, мероприятие стартует с представления геймплейного ролика Horizon The New Dawn. В анонсе Final Fantasy XVI будет показан кинематографический трейлер.

Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало запланировано на 23:00 мск. Ранее появилась информация о том, что новая консоль может стоить около $ 760.

Посмотреть презентацию можно на официальном канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в записи, в качестве 1080p и при 30 кадрах.