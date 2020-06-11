Источник: окончательный дизайн PlayStation 5 будет представлен 7 июля

Инсайдер, именуемый себя как Iron Man, оставил на своей странице в «Твиттере» запись про то, как будет выглядеть консоль следующего поколения PlayStation 5. По его словам, Sony покажет окончательный дизайн своей новой консоли не 11 июня, а 7 июля в блоге.
«Окончательный дизайн для PlayStation 5 будет официально представлен компанией Sony Interactive Entertainment в официальном блоге PlayStation 7 июля 2020 года», — говорит инсайдер.
Так ли это будет на самом деле, мы узнаем уже после презентации, которая пройдёт сегодня, 11 июня. Но некоторые пользователи, прокомментировавшие запись, не согласны с инсайдером. «Они занимаются производством PS5 прямо сейчас. Риск утечки консоли в интернет огромен. Sony не будет рисковать. Они покажут консоль либо 11 июня, либо чуть позднее, на следующей неделе. Ждать до начала июля было бы ошибкой», — считает один из пользователей.
Презентация PS5 начнётся 11 июня в 23:00 мск. Посмотреть презентацию можно на канале PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в качестве 1080p и при 30 кадрах.
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