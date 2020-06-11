В депспорте Москвы рассказали, как в РГУФК готовят профессиональных киберспортсменов

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил о необходимости системно развивать компьютерный спорт и готовить профессиональных киберспортсменов. Об этом он сказал в ходе доклада на итоговой коллегии Министерства спорта России.

Подготовка профессиональных кадров для киберспорта уже идёт на базе Российского Государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Там почти одновременно с заявлением Кондаранцева прошла защита итоговых квалификационных работ выпускников кафедры теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий. Эта кафедра была создана при содействии Федерации компьютерного спорта Москвы.

Как рассказал заведующий кафедрой Михаил Новосёлов, результаты защиты выпускных работ превзошли ожидания преподавателей: три работы были оценены на «хорошо» и шесть – на «отлично». Среди выпускников этого года есть известные в мире киберспорта личности: например, многократный призёр и победитель крупных международных чемпионатов по RainbowSixSiege в составе команды TeamEmpire Данил «JoyStiCK» Габов, а также менеджер команды TeamEmpire Олег «Jak2oO» Поротников.

С 17 июня будет открыт приём документов от абитуриентов, желающих учиться на кафедре по специализации «теория и методика компьютерного спорта». В этом году по этому направлению имеется 14 бюджетных мест, в настоящее время на кафедре обучаются 60 студентов в очной и заочной формах.

По окончании обучения студенты получают диплом бакалавра физической культуры и могут работать тренерами по компьютерному спорту, менеджерами киберспортивных команд, учителями физической культуры и в системе дополнительного образования.

Выпускникам школ для поступления потребуется сдать ЕГЭ по русскому языку и биологии, для выпускников колледжей эти предметы можно будет сдать непосредственно в университете. Помимо этих двух экзаменов абитуриентам предстоит сдать два дистанционных теста: на знание истории компьютерного спорта и организации и проведения спортивных соревнований, а также тест в рамках программы по физкультуре средней школы.

Подать документы на поступление можно будет с 17 июня на сайте приёмной комиссии университета, почитать о кафедре теории и методики киберспорта можно на её сайте, а задать вопросы преподавателям – в группе кафедры во «ВКонтакте».