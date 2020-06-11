GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Об этом стало известно в ходе презентации новой консоли, которая проходит в эти минуты.

Игра станет бесплатной для всех, кто уже приобрёл её для PlayStation 4. Более того, всем владельцам GTA 5 на PlayStation 4 каждый месяц будут начисляться бонусы в виде внутриигровой валюты.

Grand Theft Auto V или GTA V — мультиплатформенная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games.



Игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году. В 2014-м переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015-м — для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году.

GTA V является одной из самых дорогостоящих по затратам на разработку и маркетинг игрой в истории.