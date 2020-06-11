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Hitman 3 выйдет на PlayStation 5 в январе 2021 года

Hitman 3 выйдет на PlayStation 5 в январе 2021 года
Киберспорт / Другие игры 0

В ходе презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия игры Hitman. Её очередная часть, получившая название Hitman 3: Death Awaits, выйдет в январе 2021 года.

Hitman (с англ. — «наёмный убийца») — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен, доступная на многих современных платформах. Действие развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем «Агент 47».

Серия разрабатывается независимой датской компанией IO Interactive. До 2006 года издавалась Eidos Interactive, после чего перешла к Square Enix. С 2018 года издаётся игровым подразделением Warner Bros. Насчитывает семь игр основной серии.

На презентации новой консоли стало известно и о переиздании культовой Grand Theft Auto V для PlayStation 5.

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