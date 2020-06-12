Sony показала дизайн PlayStation 5

Во время презентации PlayStation 5 был показан новый дизайн консоли. Приставка представлена в белом цвете. Вместе с самой консолью были представлены и основные аксессуары.

Ранее генеральный директор компании Джим Райан сообщил, что новая консоль не будет дешёвой, но дизайн, производительность, платформа и контент для PS5 полностью оправдают её стоимость.

Видео доступно на канале PlayStation в YouTube.

Разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс (величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система) и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.



Трансляция презентации PlayStation 5 на русском языке доступна на ряде YouТube-каналов, с которыми можно ознакомиться на «Чемпионате».